宜蘭市老舊公寓及透天住家 可免費申請安裝火災警報器

宜蘭市舊城區的老舊民宅多，市公所為了預防火災及維護公安，提供一萬顆火災警報器，免費幫住戶安裝，第一波以宜蘭市樓高5樓以下老舊公寓、透天厝或平房等為優先申請安裝的對象。

這次市公所提供的1萬顆火災警報器，其中包含台北松山慈惠堂捐贈的1200顆，最近已經透過鄰長發送申請書DM到宜蘭市各家戶中，民眾可以參閱申請條件、注意事項及切結聲明，受理登記日期是11月15日至12月15日，經審查符合資格者，明年起陸續派專人前往各住戶免費安裝，數量有限，儘早把握機會提出申請。

市公所今天召開說明會，同時請義消示範火災警報器的功能，義消人員吳明政說，住宅用火災警報器安裝方便，在偵測到煙霧時，就會發出尖銳的警報聲響，讓住戶得以及早應變於第一時間反應逃生，爭取逃命時間及存活機會，建議安裝在住家適合的位置。