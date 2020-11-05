北市推5線公車一日票 30元無限暢遊貓空、白石湖

新冠肺炎疫情趨緩，北市府為鼓勵民眾前往北投文化園區、陽明山國家公園、碧山巖、白石湖吊橋及貓空等觀光景點旅遊，媒合5路線公車業者推出小9、小25、小2（含區間車）、貓空左線及貓空右線等公車優惠30元一日票，讓民眾可同一路線公車自由上下車；另外，108（含區間車）一日票維持60元票價。

北市公運處指出，今年7月15日推出小25、小2、貓空左右線等山區公車一日票，民眾搭乘透過悠遊卡付費60元，就能無限搭乘，但推行3個月1張票都沒賣出，經檢討認為誘因不足，因此進行調整，以半價優惠再度推出並增加小9路線。

小9、小25公車可暢遊包含北投溫泉博物館、硫磺谷地熱、陽明山公園、花鐘、陽明山公園、竹子湖；小2可前往碧山巖、圓覺寺、觀光草莓園、內湖運動公園；貓空左右線則可前往田寮橋、樟樹步道南北口、樟湖步道、杏花林、大小空步道、圓山、貓空指南宮站及貓空壺穴站。

公運處表示，若有同一路線多次上下車需求民眾，可於上述路線上車後，向司機購買一日票紙本憑證作為乘車辨識，並透過悠遊卡感應方式支付票價，另外，貓空左線及右線則可跨線使用；若遺失乘車憑證則須重新付費搭乘。