校園加工食品混萊豬罰誰？廠商要北市「釐清咎責對象」

針對教育局祭出4大管理項目，若廠商未標示肉品來源或標示不實，將移請衛生局依據食品安全衛生管理法裁罰。台北市餐盒公會提出質疑，業者按照政府規定執行，購買食品時遵守原則，不會特地再去檢測肉品內是否混入萊豬，對於罰則要釐清對象，北市府應向校方與團膳業解釋清楚。

台北市餐盒公會理事長陳明信對北市府提出疑慮，當上游廠商混用萊豬，校園團膳業者也遵守法規執行，落實檢查任何相關標示，不應罰團膳業者，而是針對上游肉品公司。

對此，北市教育局體衛科長黃一正回應，如有加工食品被驗出萊克多巴安豬肉，有違反標示不實的規定，回歸食安法相關規定辦理為宜，現行的午餐契約對於團膳廠商也是有相對應的罰則，團膳業者可以提供任何相關證明，將由衛生局追查上游廠商。

北市教育局也強調，「我們也將會在教育部相關討論會議中，反映源頭管理疑義，另修訂契約範本亦應留意對等原則。」

針對團膳業者訴求，北市衛生局食藥科長陳依婷表示，回歸衛生局稽查原則，肉品來源不管是餐飲業者或是食品業者，務必要保留購買憑證以及相關單據證明，這樣才有助於追查上一手來源。

陳依婷強調，如果是包裝標示，就會看包裝標示，散裝則是以單據上或是切結書的方式，團膳業者和購買廠商雙方去執行，若出現錯誤或是不實的部分，「衛生局會去追蹤是哪一個廠商提供不實資訊，才會進一步裁罰。」