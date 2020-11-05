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北市校園、團膳業用萊豬就罰！餐盒公會不滿：應罰上游

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
北市餐盒公會對北市府提出反映，若當加工食品混用萊豬，下游團膳業者遵守規定卻遭受欺騙，應罰上游廠商。圖／北市府教育局
北市餐盒公會對北市府提出反映，若當加工食品混用萊豬，下游團膳業者遵守規定卻遭受欺騙，應罰上游廠商。圖／北市府教育局

明年中央將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，為了落實校園的食品安全，台北市教育局首創「台北市各級學校暨教育機構因應進口肉品管理工作守則」，訂定4大肉品管理項目。其中，學校或廠商如未依規定完整標示最高可處300萬元罰鍰；標示不實情形則處以4萬元至400萬元罰鍰。這點被台北市餐盒公會認為不公平，團膳業者盡責依規定辦理，但，食品若混入萊豬有違法，應罰上游業者，而非學校與廠商。

因此，台北市餐盒公會已對台北市政府提出此問題，衛生局也允諾團膳業者如有善盡管理責任，以及提供相關合格單據，遇到食品不符合規定，遭受上游業者欺騙時，政府單位將往上追查。

貢丸、香腸、火腿肉等都是加工肉類食品，多少出現在營養午餐內，而這些食品來源標示清楚，團膳業者依規定檢查，並不會再深入對肉品檢測，假如上游端偷偷混入萊豬，學校也使用到這些食品，台北市餐盒公會就質疑咎責上應該罰誰？理事長陳明信對北市府喊話，「團膳業者只會看散裝食品以及包裝食品上，是否符合政府標示來源，若是這些加工食品出問題，不能針對學校或團膳業者進行開罰。」

陳明信強調，「當上游廠商混用萊豬，被地方政府給抓到，不應罰團膳業者，而是針對上游肉品公司，這是也中央政府要去管理的。」

教育局祭出4大管理項目，要求校方與廠商配合，陳明信指出，許多團膳業者早已超前部署嚴格執行，不過針對「若廠商未標示肉品來源或標示不實，將移請衛生局依據食品安全衛生管理法裁罰，教育局也會將廠商名單公告，此外，如查獲廠商有第2次登載不實，將終止午餐契約。」

台北市餐盒公會認為不太合理，業者一定是按照政府規定走，購買食品時檢查標示來源沒問題，就不會特地再去檢測肉品內是否混入萊豬，團膳業者是提供營養午餐烹調給學生享用，並不是實驗教室。「肉品不符合規定，地方政府應該開罰源頭業者。」

北市 肉品 衛生局

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