台中火車站周邊惡臭 黃國書：汙水下水道建置才能解決

台中火車站完工通車才4年，東站出口卻時常瀰漫一股惡臭，讓旅客和居民怨聲載道，相關單位多次處理仍未見改善，立委黃國書今天邀集台鐵局、鐵道局、營建署和市府相關單位前往勘查，要求查明原因釐清權責並提出改善方案，以免台中門面淪為臭氣車站。

當地新庄里長洪宗毅表示，臭味困擾里民許久，他多次跟台鐵局反映，清潔隊也常常來清水溝，甚至有關單位會勘過數次仍未有改善，可見先前都沒有根本解決問題。

立委黃國書表示，經現場會勘後發現原因是車站化糞池流出的廢水水質，沒有達到環保局規定的標準，加上流入大智北一街的側溝沒有民生用水稀釋，且側溝坡度不足廢水不易流動造成淤積，導致臭味傳出。

目前市府雖已規劃台中火車站週邊設汙水下水道系統，但因經費問題要等到2023年才會發包，且需從靠近汙水廠端的中下游依序往上游建制，根本緩不濟急。

黃國書說，台中火車站貴為全台第二大城的交通樞紐，每日平均高達5萬人次旅客進出，如今臭氣沖天不僅影響旅客及週邊住戶，也有損台中市的形象，要求營建署明年儘速補助市府經費建制汙水下水道系統，根本解決車站廢水問題，也要求台鐵局和鐵道局不能消極等待汙水下水道接管，年底前限期改善臭味問題。

台鐵局表示，會加強投藥改善化糞池流出的廢水水質和臭味，也會增加抽肥頻率。水利局說，該區汙水下水道建設計畫預估經費3.7億，待經費到位後將馬上進行細部設計並辦理工程發包。