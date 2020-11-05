路網更完整...重慶北路設公車專用道 本周五啟用

北市現有15條公車專用道，為讓棋盤式公車專用道路網更完整，北市交通局規畫延伸重慶北路、羅斯福路，以及敦化南北路3條公車專用道。其中，重慶北路2段往南向的公車專用道，從現今民生西路口延長至南京西路口，長度約300公尺，並在專用道上新增「朝陽公園」站台，本月7日上午5時通車啟用。

北市交工處指出，重慶北路為估車路線密集的市區主要幹道之一，過去因往南公車停靠站設置在路側，載客後左轉公車須變換車道致內側左轉車道，公車與汽機車交會嚴重後方車流紓解及行車安全。

設置公車專用道後，重慶北路與南京西路口往南方向車道將調整為5車道，最內側2車道為公車專用道、汽機車行駛外側3車道，欲左轉汽車需在內側第3車道左轉。路口號誌會先讓直行、右轉車輛通行，再換左轉車輛。

另外，重慶北路2段64巷至46巷間新增往南方向公車專用道站台「朝陽公園（鈕釦街）」，提供執行重慶北路及左轉南京西路得的公車，包含17線市區公車、21線國道客運停靠。

交工處提醒，欲前往搭車民眾即可在公車專用道站台「朝陽公園（鈕釦街）」安全等候、搭乘公車，但因公車進站前會往前端停靠，提醒民眾勁量在站台前端（往南方向）候車；往天水路及右轉南京西路公車路線如302及民生幹線，維持停靠16巷口路側站位。

除了已設置的重慶北路公車專用道，羅斯福路公車專用道目前僅至和平東路口，交工處表示，目前規畫延伸至愛國東路，長度約1.1公里，預估經費約8千萬，現正進行細部設計，預計明年動工。