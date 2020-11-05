逢甲路平交道連2次火車掉碎石 里長憂安全要求落實通報

新北市瑞芳區龍鎮里長林文清今天指出，台鐵逢甲路平交道因載貨列車常在附近換軌或換車頭易有撞擊震動，導致車上石塊掉落平交道上，經過的汽機車及民眾很危險，近日連續發生2次，都由里辦到場協助清理，他要求台鐵要落 實現場保全人員通報機制，維護往來用路人安全。台鐵表示，會要求落實立即通報機制，及時進行處置。

林文清說，最近這處平交道發生2件因貨車換軌，導致掉落物散落在平交道上引發安全問題疑慮，但現場保全第一線人員均未立即通報，反而是由里辦通報，7月掉落較少，直接由里辦及里民清理，但昨天掉落較多，先清除大的石塊，再通報台鐵到場處理，但通報機制應由第一線保全人員通報，而非事情發生過20分後，才由里辦公處通報台鐵。

林文清表示，如果此段時間發生民眾跌倒事故，台鐵恐難免責，建請台鐵督促保全人員建立通報機制，以免錯失黃金時間，危害民眾生命安全。

林文清指出，換軌或換車頭在接合時，難免有從貨車上掉落，既然是有可能發生的事，就應有救援及通報機制才對，台鐵平交道皆有外聘保全，保全人員的職責是協助平交道的安全，要有一定敏感度，不論是否為工作要求，平常一般人看到路上這麼多石頭，也會想報給相關單位或里長幫忙，希望台鐵要負起責，必須要求保全公司。昨天與工務段主任有共識，會要求保全人員落實即時通報

交通部台灣鐵路管理局宜蘭工務段瑞芳工務分駐所人員指出，如果平交道有發生貨車掉落物狀況會要求通報，進行清除等作業，收到公文後會要求現場保全人員加強來處理。