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台中大安田尾路狹窄人摔溝 議員施志昌要求加蓋防落
台中市大安田尾路66號附近因道路狹小，路旁有溝渠，常發生行車和行人意外，還有人不小心掉落溝中，台中市議員施志昌今天找台中市政府建設局海線工程隊、大安區公所與頂安里長陳麗涓到現場會勘，海線工程隊表示，這次溝渠加蓋工程分四段，全長共77.9公尺，預計本月底完工。
市議員施志昌表示，大安區頂安里田尾路66號附近，因道路狹窄，寬度只有3.5公尺，兩旁是溝渠，當地民眾反映此處會車不易，還有人不慎跌入溝渠，以前曾辦理過會勘，他希望市府能在道路兩旁的溝渠加蓋，增加行時的會車空間，也防止行人墜溝意外。
海線工程隊表示，接獲議員和里長反映後，已規劃加蓋工程，這次溝渠加蓋工程經費約40萬，施工範圍在道路兩側共分四段，合計全長為77.9公尺，今天會進場施工，工期20天，預計11月底可完工，保障用路人安全。
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