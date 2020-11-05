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北大社區停二停車場欲改建 11月底召開公聽會討論用途

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
市府欲改建停二停車場，地方傳出多種不同聲音，經發局欲於11月底召開公聽會。圖／新北市經發局提供
市府欲改建停二停車場，地方傳出多種不同聲音，經發局欲於11月底召開公聽會。圖／新北市經發局提供

北大社區停二停車場位於大成路、學成路口，該塊用地的用途討論許久，有的民眾希望蓋停車場、有人想要商場來活絡地方經濟，也有民眾希望蓋托老、托幼中心、還有複合型商場的聲音傳出，意見繁多，新北市經發局決定在11月底於北大召開公聽會，邀地方居民一起討論，盼能達成共識。

停二停車場是從是由北大拖吊場今年8月改建的，共有150個停車位，但由於該塊用地位處精華路段，近年北大人口增加後，地方里民希望能將用地活化。

有民眾說，應該要蓋設商場，這樣能夠有電影院，也能在地下室多建幾層停車場，一舉數得；有民眾則認為，北大社區是住宅區，不希望蓋建商場，破壞原本的寧靜。

新北市議員江怡臻表示，市府之前有提出想法，可能會建立商場，裡頭包含運動場館、電影院、托老等設施，但這些都是以市府角度來看，希望新北市在下決定前，能先與地方居民討論，研議出大家都可接受的方案。

新北市議員廖宜琨指出，不管市府要用什麼方式來開發土地，一定都要補足所有公益設施，包括托老中心、托幼中心、圖書館、活動中心等，這些才對居民有幫助；若在這塊停車用地蓋設商場，恐對北大社區原有商圈造成衝擊，且還會增加車流，影響北大生活品質，建議市府審慎評估。

經發局指出，市府不會貿然就決定要做什麼建設，會傾聽人民聲音，所以會在11月底於北大召開公聽會，邀請議員、地方人士、里長參加，希望了解各方想法後再行決定停二停車場的未來用途。

有民眾希望蓋商場，活絡地方經濟，有人則認為這樣會影響生活品質，希望蓋設公托中心。圖／新北市經發局提供
有民眾希望蓋商場，活絡地方經濟，有人則認為這樣會影響生活品質，希望蓋設公托中心。圖／新北市經發局提供

停車場 電影

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