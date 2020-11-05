怎知樹木生病了？新北辦護樹課程19日免費學

樹木生病怎辦？新北市綠美化環境景觀處為守護都市樹木，每年針對市府樹木管理單位、學校、區公所、里長及民眾辦理護樹教育課程，第2梯次課程將於11月19日辦理，傳授樹木健康管理知識，有興趣的民眾可踴躍報名。

常見樹木病蟲害如莿桐釉小蜂、松材線蟲及菟絲子等，其中褐根病是近年常見的樹木病害，主要靠根系接觸、病苗或病土傳播，一旦植株出現病徵，根部已有6到7成以上受害，因此早期發現早期治療的觀念非常重要，但樹木病蟲害種類繁多，有時甚難判定，需透過專業養護、病蟲害診斷與防治管理才能健康長大。

景觀處表示，今年度第1梯次護樹教育課程已在9月1日辦理，第2梯次課程將於11月19日辦理，邀請林業試驗所博士吳孟玲擔任課程講師，針對新北市區公所、學校傳授常見樹木罹病蟲害態樣及維護防治方式，提昇市府相關承辦人員、里長及民眾專業知識及技術，一同守護新北市樹木，歡迎轉知並踴躍報名參加。