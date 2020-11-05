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新北泰山汙水下水道2、3標正施作 預計2024年全部完工

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北泰山汙水下水道正在施作，預計2024年完工。圖／水利局提供
新北泰山汙水下水道正在施作，預計2024年完工。圖／水利局提供

新北市泰山汙水下水道系統啟動2年多，今年已經發包第2標，如今正在施作，卻引發部分民眾抱怨。水利局表示，目前主要工程為銜接泰山一標主幹管及布建道路公共管網，範圍包括同興、義學、同榮及義仁4里，預計明年12月完工，第3標則預計可再為1萬1988戶接管。

新北泰山地區汙水下水道工程範圍涵蓋泰山區，包含主、次幹管、分支管網及用戶接管工程，預計管線長度約1萬8981公尺，為2萬6094戶接管，希望可讓市民生活更便利，也可改善泰山地區居住環境衛生及大漢溪水質

第3標預定2024年7月完工，市長侯友宜先前到地方座談時，水利局曾表示，第1標主幹管今年8月完工，第3標也已開工施作，將陸續發包其他標次；泰山8里去年7月開工。

侯友宜 水質

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