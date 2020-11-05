新北泰山汙水下水道2、3標正施作 預計2024年全部完工

交通部公路總局第一區養護工程處，在新北市淡水區市民聯合服務大樓一樓大廳，舉辦為期1個月的關渡大橋新建工程文史典故檔案展，昨(3)日登場，在開幕現場還舉辦有獎徵答及關渡大橋打卡，關渡大橋首座國人自力建造，也是亞洲第一座的五孔連續全電銲鋼繫拱橋。

2020-11-04 18:36