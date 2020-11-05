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木頭蓋的台北小巨蛋長這樣！台中展場體驗木構建築之美

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中陸府植深館即日起展出「Timberize TAIWAN 2020-2021 >50M都市木育」建築展。記者趙容萱／攝影
台中陸府植深館即日起展出「Timberize TAIWAN 2020-2021 >50M都市木育」建築展。記者趙容萱／攝影

台北市議會、小巨蛋等地標建築物如果是用木頭蓋的，會呈現什麼樣風景？台中陸府植深館即日起展出「Timberize TAIWAN 2020-2021 >50M都市木育」建築展，以木構建築為主題，展出多件國內外規格尺度超過50公尺的木構造建築與提案，水泥叢林將不再是都市的既定印象，提供建築業為永續城市思考的可能性。

這場都市木育展由team Timberize與陸府生活美學教育基金會、嘉義市政府文化局、台灣科技大學共同主辦，展出了6件日本與美國的木構造建築，包括有高達25層樓的木構住宅大樓，以及一棟能自行發電、集水，250年不用繳水電費的商辦大樓。興建中的嘉義美術館則是歷史建築以新式木構翻新再造的絕佳範例。

此外，邀集國內五組建築師，以台灣現有的建築物為原型，包括台北市議會、台北小巨蛋、辦公大樓等以木構造設計作模擬實驗提案，也讓民眾看到資源永續、環境氣候、與城市景觀在木構城市中有何轉變。

Timberize TAIWAN系列展覽由台灣推廣新式木構造的學者、建築設計人與日本非營利組織 team Timberize 合作策畫的木構造展覽，推廣新式木構建築、工法、材料，今年以「＞50M」為主題，探討迎合都市需求的高層木造建築挑戰。

陸府生活美學教育基金會說，木構元素在陸府植深館或陸府建築中時常可見，盼木構建築展也像是一堂給建築業的啟發引導課程，在市場上一片慣性的鋼筋混凝土結構中，提供了另一項利他、利己的選項。

台中陸府植深館位於台中市南屯公益路二段、益豐路四段路口旁，展期到12月18日止，採免費預約參觀，預約請洽0800-524365、陸府生活美學教育基金會粉絲專頁查詢。

台中陸府植深館即日起展出「Timberize TAIWAN 2020-2021 >50M都市木育」建築展。記者趙容萱／攝影
台中陸府植深館即日起展出「Timberize TAIWAN 2020-2021 >50M都市木育」建築展。記者趙容萱／攝影
台中陸府植深館即日起展出「Timberize TAIWAN 2020-2021 >50M都市木育」建築展。記者趙容萱／攝影
台中陸府植深館即日起展出「Timberize TAIWAN 2020-2021 >50M都市木育」建築展。記者趙容萱／攝影

歷史建築 嘉義 小巨蛋

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