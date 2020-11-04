侯友宜：維護治安不單靠警察 整個市府有責

新北市長侯友宜今天表示，維護治安不能單靠警察，預防犯罪是整個市府的責任，跨局處「公安小組」淨化違章建築，校園成立「高關懷青少年通報中心」，才能建構安全友善的校園。

侯友宜今天主持市政會議時，針對馬來西亞籍女大學生在台灣遇害事件，提醒市府團隊引以為鑑，反思要積極找出尚待改善的治安盲點，唯有聯合作戰才能降低民眾受傷害的機率。

侯友宜說，無論治安、公安、交安、食安，沒有安全就沒有一切。很多事情若能積極處理、提早預防，就能減少重大傷害。

他舉例，「路平」可減緩交通事故，「燈亮」可改善交通及治安，「水溝通」則與防汛、環境衛生密不可分，重要的是做到「情境預防」。

新北市警局日前通報各派出所針對轄區的路燈光線與維護，提巡邏與調查報告，此舉在臉書（Facebook）社群網路「靠北警察」引起討論。

侯友宜今天也表示，治安不能單靠警察，預防犯罪是整個市府的責任，各局處要動起來，警察扮演很重要角色，但絕對不是單一角色。刑案偵查、接受報案、積極查處、破案都是警察的責任，但預防犯罪無法只靠警察。

他在接受媒體聯訪時也表示，即使破案，但傷害已經造成，難以彌補傷痛。犯罪預防勝於破案，但多做一點也不代表就不會發生刑案，只能儘量減少，否則，就如同「破窗理論」，小事若不管，就會愈來愈多犯罪事件。

侯友宜說，各區長作為第一線指揮官，應時常巡視轄區，檢視是否有治安死角，及尚待改善的基礎建設。從小細微處建構社會安全網，透過「情境預防」降低犯罪發生率。