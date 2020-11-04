八里汙水處理場堆汙泥飄惡臭 新北議員批「被當二等公民」

新北市八里汙水處理廠從7月起在廠內隨意置放汙泥，其惡臭影響周邊居民，甚至有民眾產生皮膚問題，里長多次反映但仍未改善，立法委員洪孟楷今舉辦會勘，要求廠家限期改善，台北市工務局衛生下水道工程處副總工程司廖俊豪表示，目前已要求廠家在11月15日將剩下廢土清運乾淨，若還不改善，將撤換廠商經理等幹部作為處分。

洪孟楷今邀集北市工務局、八里汙水廠等單位會勘，市議員鄭戴麗香、陳偉杰、鄭宇恩、蔡錦賢服務處、在地里長皆出席會勘。

八里污水處理廠是國內最大污水處理廠，收集地區人口約460萬人，範圍涵蓋新北市、基隆市及北市部分超量污水，污水收集面積約2萬公頃。

八里區頂罟里長林志誠抱怨，八里汙水處理廠今年更換新環保公司，但在過渡期將汙泥任意堆置在廠內，里民除了抱怨每天飄散惡臭、許多蒼蠅，甚至有居民皮膚不舒服，惡臭甚至影響到場外的景點，他反映多次汙水廠仍然沒有改善。

廖俊豪表示，目前廠內的汙泥依照事業廢棄物清理辦法，因是暫置所以用帆布蓋住並做防滲漏措施，原本預計限期10月31日前清運完成，但廠商有受運量限制，經討論後改延期至11月15日清運完成，另外像台北迪化污水廠也有經北市府討論，送北投、木柵端減輕壓力，他建議新北環保局與水利局也可參考。

但洪孟楷也質疑，展延至15日一事僅北市端自己討論通過，並無跟當地居民通知，才會導致民怨。鄭戴麗香則批評，汙水處理場在場內堆置廢土，臭味不只影響民眾，連遊客到文化公園遊玩都聞到臭味，且迪化污水廠時空背景與現在不同，北市卻把兩者相提並論，根本把新北市民當「二等公民」。