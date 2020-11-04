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黃金博物館台車盼復駛 開說明會尋支持

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
新北市立黃金博物館盼環繞園區舊時輕便軌道的台車復駛，大部份居民已達成贊同的共識，但希望做好噪音防制、停車位等配套措施。 圖／觀天下有線電視提供
新北市立黃金博物館盼環繞園區舊時輕便軌道的台車復駛，大部份居民已達成贊同的共識，但希望做好噪音防制、停車位等配套措施。 圖／觀天下有線電視提供

新北市立黃金博物館去年整體遊客數高達197萬人，居新北市博物館之冠，館方盼能將環繞園區舊時輕便軌道的台車復駛，昨(3)日舉辦地方居民說明會，希望了解在地居民對興建的意願與建議。地方大部份居民已達成贊同的共識，但希望做好噪音防制、停車位等配套措施。

新北市立黃金博物館館長謝文祥表示，黃金博物館位在金瓜石半山腰，不僅可連接黃金神社與金瓜石地質公園，與祈堂老街、勸濟堂過去更是以輕便軌道串連，礦村的舊時模樣因為產業沒落、台車荒廢，僅留下部份台車遺跡在園區展現，因此黃博館近幾年首次召開規畫說明會，希望了解地方居民對台車復駛的看法，也希望能幫助遊客、在地長者提升無障礙的友善設施。

立委賴品妤服務處主任賴錫聰表示，過去的台車機房坐落在時雨中學旁，說明會中，居民雖然同意台車帶來的方便性與觀光效益，但噪音、停車位等配套措施也希望黃金博物館在規劃上納入考量，而除了園區內的台車軌道，從本山五坑水平銜接勸濟堂的舊時輕便道，目前已拆除軌道變作人行道，若要徵收以台車串連黃博館與斜坡索道，將來也需要中央地方一同協調。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，目前說明會已達成大部份居民贊同的共識，也有許多水湳洞期盼未來能藉索道串接水湳洞停車場，以解決山中路小、停車不易的問題，然而在褐地運用及經費上，仍需新北市府盡力與中央協調出權衡下的辦法，未來新北市議員林裔綺服務處也會要求列入地方中長期的計劃，一步步為地方活化創生努力。

黃金博物館 金瓜石

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