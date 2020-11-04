連三週雨天茶菁受損 平溪茶農嘆冬茶泡湯

平溪區的東勢里仍保留製茶農作，因為多雨多霧的氣候，使此地包種茶品質良好，但今年卻遇上弔詭的天氣，除了夏季炎熱易孳生病蟲害，自中秋節後連續三個禮拜下雨，導致茶菁發育不完全，茶農感嘆辛苦泡湯，冬茶幾乎無法收成。

平溪區東勢里竿蓁坑山區，地勢高容易起霧，偶爾下雨偶爾晴朗的天氣特別適合嬌貴的烏龍茶葉，平溪全區茶農戶雖然僅十多位，範圍最大的茶園都位在此處，只是今年氣候弔詭，茶農詹德根感嘆靠天吃飯不容易。

茶農詹德根表示，今年自從中秋節過後，接連21天下雨，導致原本還在施肥等著茁壯的茶菁，缺乏陽光而暫停生長，就算日後出太陽，原本要採摘的一心二葉長度不夠，摘下又會影響明年春茶可摘的嫩葉長度，今年只能放棄冬茶的採收，肥料的開銷也都賺不回來。

平溪區農會總幹事陳欽黎表示，氣候難以預測，就連得獎無數的平溪區茶農們也束手無策，除了無法去比冬茶競賽，利潤也僅剩三成，目前也已通報農業局與公所茶農的狀況，希望政府單位提供補助，讓整山滿谷的優質茶樹，明年能有繼續生產好茶的動力。