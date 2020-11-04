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騎車要左閃右閃 汐止康寧街電桿阻通行惹怨
汐止社后地區居住人口多，人多車子也多，而康寧街沿路的電線桿很多，還立在馬路上，造成行經的機車都得左閃右閃很危險，新北市議員張錦豪就要求在同興路延伸工程中，也能夠將康寧街的電纜地下化，讓人車通行更順暢。
北峰里長陳南海說，汐止康寧街就只剩中間這一段電纜一直沒有辦法地下化，電線桿林立阻礙交通，希望在同興路打通到康寧街前，能夠將電桿下地，因為，康寧街路窄車多，走路騎車都危險。
市議員張錦豪表示，電線桿放在馬路上，汽車要過之外，機車為了閃汽車有時候還得靠到右邊相當危險，所以，希望沿路的電纜地下化納入同興路的工程中，未來走康寧街的行人、自行車、機車，就能夠有比較安全的通行環境。
張錦豪指出，在這次的總質詢中也跟侯市長提出，在同興路的延伸工程將電桿下地的設施空間納進去，解決電線桿阻礙交通問題，讓人車通行更安全順暢。
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