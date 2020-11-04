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成功獅子會愛心滿滿 捐汐止50里百台輪椅

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
成功獅子會慶祝20週年，並且捐贈100台輪椅給汐止共50個里，讓有需要的民眾可以就近借用。 圖／觀天下有線電視提供
成功獅子會慶祝20週年，並且捐贈100台輪椅給汐止共50個里，讓有需要的民眾可以就近借用。 圖／觀天下有線電視提供

成功獅子會慶祝20週年，特地從蘆洲來到汐止舉辦授證儀式，並且捐贈100台輪椅給汐止共50個里，讓有需要的民眾可以就近借用，昨(3)日新北市副市長謝政達、汐止區長陳健民、立法委員賴品妤及里長們都出席參加，現場好熱鬧。

雖然，成功獅子會是在蘆洲，不過現任會長黃長明身為汐止人，這次將社會服務拉到汐止，捐贈了100台輪椅，輕巧收納方便放進轎車裡，捐給汐止區各里讓民眾可以就近借用。

成功獅子會長黃長明說，今天邀請國際獅子會300-B1區的獅友們來參加成功獅子會授證20週年慶，並且捐贈一百台的輪椅，這個輪椅很好用收縮自如用轎車就可以載，提共汐止居民只要有需要的話就可以向里辦公處跟里長申請，就可以免費借用。

新北市副市長謝政達表示，國際獅子會300-B1區過去十幾年來捐贈新北市政府25輛的車子，包括復康巴士、消防車、救護車，這點點滴滴我們都會記在心裡，那今天也很感謝成功獅子會再捐贈一百台的輪椅。

汐止區長陳健民指出，這次以成功獅子會的名義捐贈輪椅，提供汐止區在地行動不便的人，真的很感謝，汐止里長聯誼會長陳有諒也說，提供100台輪椅給汐止各里，成功獅子會真的是取之於社會用之於社會，這也是我們獅子會經常在做的社會服務，感謝這次對汐止50個里的厚愛。

汐止 賴品妤

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