關渡大橋文史檔案重現 首座國人自力建造

交通部公路總局第一區養護工程處，在新北市淡水區市民聯合服務大樓一樓大廳，舉辦為期1個月的關渡大橋新建工程文史典故檔案展，昨(3)日登場，在開幕現場還舉辦有獎徵答及關渡大橋打卡，關渡大橋首座國人自力建造，也是亞洲第一座的五孔連續全電銲鋼繫拱橋。

公路總局局長許鉦漳表示，關渡大橋位處淡水河出海口，串聯淡水及八里唯一橋梁，全長809公尺，乃民國69年公路局建造的首座國人自力建造，也是亞洲第一座的五孔連續全電銲鋼繫拱橋，花三年時間完成，不但成為當地經濟繁榮之重要交通要道，夕照更成為淡水的一大美景。

立委洪孟楷表示，透過過去展望未來，除了見證關渡大橋這三十多年來成為新北台北市的重要交通樞紐，未來淡江大橋的完工，也會帶動地方更繁榮的發展。

淡水區長巫宗仁表示，這一次相當榮幸能夠提供場地，展出這重大交通建設的歷史典故，也希望來洽公的民眾，可以更加了解當初建橋的艱辛過程。

關渡大橋新建工程文史典故檔案展是第一區養護工程處，串連國家檔案管理局檔案月活動，與淡水區公所合辦，希望讓淡水區的民眾了解建橋的時代背景故事，深具意義。