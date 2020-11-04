麻雀抓不得 新北男子設陷阱想抓來玩將被罰錢

新北五股有人在公園內設抓鳥陷阱，動保處獲報到場逮人，初步訊問，涉案人說不是要抓保育類鳥類，只是想抓麻雀回家玩，但麻雀仍屬野生動物，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

新北市政府動物保護防疫處指出，近日接獲民眾通報五股區新五路二段跟芳洲路交叉口的新五公園裡，有人違法使用獵具捕捉野生動物，動保處派員馬上趕到現場，當場逮到正架好陷阱的胡姓男子。

動保處表示，胡男到案說明時供稱以為保育類鳥類才不能抓，看見麻雀、斑鳩等都市常見鳥類，便想架設陷阱抓鳥回去玩，這樣就不必到鳥店花錢買鳥了。訊後，動保處依法開罰新台幣6萬元。

動保處代理處長楊淑方表示，雖然只是架設陷阱未抓到麻雀，仍依違反野生動物保育法裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰，如果是抓保育類鳥類就涉及刑責移送法辦。

她強調，就算是用BB槍射動物或鳥類，也可分別依動物保護法或野保法送辦，呼籲民眾千萬不要因一時興起而誤觸法網。民眾如發現有違法獵捕或使用陷阱捕捉野生動物行為，可通報動保處02-29596353專線電話或通報110處理，以杜絕不法獵捕野生動物。