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新北板橋八德公園設圍籬逾1月不施工引民怨 議員促改善

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北板橋八德公園圍籬設置1個多月，卻始終不施工，引發民怨。圖／葉元之提供
新北板橋八德公園圍籬設置1個多月，卻始終不施工，引發民怨。圖／葉元之提供

新北市議員葉元之爭取在板橋八德公園設天幕籃球場，但圍籬設置超過1個月始終未施工，引發民怨。葉元之今邀集市府相關單位會勘，板橋區公所表示工務局核可才能施工，開工文件目前尚未補齊；葉元之則認為應等資料備齊後再設圍籬，以免干擾民眾利用。

八德公園運動的長者眾多，9月底公所設施工圍籬，卻不斷有民眾抱怨未施工。葉元之20天前曾提醒留意，但情況未改善。

邱姓市民表示，圍起來的部分是過去最多人使用的運動區域，把地空在那邊不讓人使用，每天看真的很生氣。

板橋區公所養工課長李政達表示，申報開工前設圍籬是程序，目前正在準備申請文件如營建剩餘土石方申報、消防圖審等，最快本月11日就可備齊文件申請施工。營建土石方因目前新北合法場域少，所以廠商要到台北申報。

工務局施工科股長郭百胤說，區公所10月5日報施工計畫，目前還有缺件，8日已退件，迄今未補文件。

葉元之不滿說，區公所應備齊文件後，先給工務局審核，沒問題再設圍籬，這樣只需等2、3天即可施工。他也要求工務局輔導各公所，避免發生類似引發民怨的情況。

新北板橋八德公園圍籬設置1個多月，卻始終不施工，引發民怨。市議員葉元之邀相關單位會勘解決。圖／葉元之提供
新北板橋八德公園圍籬設置1個多月，卻始終不施工，引發民怨。市議員葉元之邀相關單位會勘解決。圖／葉元之提供
新北板橋八德公園圍籬設置1個多月，卻始終不施工，引發民怨。圖／葉元之提供
新北板橋八德公園圍籬設置1個多月，卻始終不施工，引發民怨。圖／葉元之提供

葉元之

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