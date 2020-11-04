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安坑輕軌明年完工 「火金姑」主題車站曝光
安坑輕軌主體工程預計明年底完工、後年通車，新北市捷運局長李政安今在市政會議指出，安坑輕軌將以「火金姑」主題貫串整體路網，轉乘環狀線的K9站，車站內部由以色列畫家David Gerstein創作的「飛翔安坑」妝點而成，以蝴蝶裝置呼應新店和美山蝴蝶廊道，屋頂也設置「螢火蟲回家的路」，用千顆微型風力發電器點亮夜間螢火，呈現在地特色。
安坑輕軌路線全長約7.5公里，沿線共9個車站，路線經過新店區安一路、安捷路和安和路，並打造跨越新店溪的安心橋，採大跨距502公尺的「三跨連續不對稱斜張橋」，跨越寬度400公尺長的河川地，通車後安坑地區至台北市的通勤時間約可減少15至20分鐘。
捷運局指出，安坑輕軌的公共藝術以「火金姑」為發想主軸，整體路網主題為「舞動安坑」，在K9站(十四張站)、K8站(新和國小站)及K2站(玫瑰中國城站)裝設公共藝術作品，與風光明媚的捷運沿線互相輝映。
其中與環狀線轉乘的K9站，由David Gerstein所創作的「飛翔安坑」配置於車站內部，蝴蝶裝置呼應新店和美山蝴蝶廊道的生物特色，另外屋頂也設置「螢火蟲回家的路」，共有1000顆微型風力發電器，展現螢火點點，以火金姑與蝴蝶相呼應，結合在地特色及自然風貌。
捷運局表示，其餘車站除設置具體的公共藝術品外，另將以彩色繪本串聯起站至機廠的整段旅程，達到整體故事性，強化全線車站與公共藝術間的結合。
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