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淡海輕軌藍海線第一期 11月15日正式通車

聯合報 / 記者王敏旭吳亮賢／新北即時報導
新北捷運局今宣布，淡海輕軌藍海線第一期報請交通部核准營運，交通部今正式函發營運許可，11月15日上午10點在淡水漁人碼頭站辦理通車典禮，下午2點起藍海線正式營運。圖／新北捷運局提供
新北捷運局今宣布，淡海輕軌藍海線第一期報請交通部核准營運，交通部今正式函發營運許可，11月15日上午10點在淡水漁人碼頭站辦理通車典禮，下午2點起藍海線正式營運。圖／新北捷運局提供

新北捷運局今指出，淡海輕軌藍海線第一期報請交通部核准營運，交通部今正式函發營運許可，新北市長侯友宜也宣布11月15日上午10點在淡水漁人碼頭站辦理通車典禮，下午2點起藍海線正式營運，新增的3站持電子票證可免費搭乘，且當天還有藍海嘉年華以及煙火秀。

侯友宜指出，淡海輕軌第一期藍海線與綠山線濱海沙崙站銜接，新增3座平面車站，包含淡水漁人碼頭站、沙崙站、台北海洋大學站，紅樹林站至淡水漁人碼頭站的單程票價為30元，通車日起1個月新增3站可免費搭乘，行經此3站里程也免費。

新北捷運局指出，藍海線第一期通車後，淡海輕軌將分2種營運模式，分別為紅樹林站至崁頂站，以及紅樹林站至淡水漁人碼頭站，與綠山線重疊路段班距縮短到尖峰6分鐘、離峰7.5分鐘，預期可提升整體運量。

捷運局也說，新增的3座車站旁，均設有公車、YouBike等轉乘設施，通車當天在漁人碼頭觀海廣場舉辦嘉年華會，有劇團表演、園遊會以及煙火秀，歡迎搭乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，欣賞美麗的煙火。

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