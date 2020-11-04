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新北容積轉移逐步取得閒置私有地持分 巷弄裡活化為小公園
新北市工務局養工處近日完成三重區大同南路101巷15弄小公園，當地約有40多平方公尺私人土地長年閒置，養工處推動｢新北美樂地2.0｣專案活化，先透過容積轉移取得土地所有權，再開闢為綠化休閒空間供民眾使用，讓原本老舊景觀煥然一新。
養工處表示，三重區大同南路101巷15弄內土地原為私人土地，市府逐年透過容積移轉受贈取得用地持分，再新增體健設施，串連既有土地兩側的綠化休閒空間，成為百餘平方公尺的休閒廊道，在三重擁擠又寸土寸金的環境中，闢建一處巷弄間的小公園。
工務局表示，「新北美樂地2.0」專案以使用代替管理，再活化使用，透過協調將閒置或遭私人占用的公有地活化成公有停車場、公園綠地、微笑單車停車場等設施，發揮土地效益。
附近民眾表示，本來只希望整理老舊的環境，想不到卻獲得一處小公園，居民用來運動、健身，再也不必跑到國民運動中心或稍遠的公園。
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