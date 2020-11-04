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營運許可審核通過 淡海輕軌藍海線11月15日通車
交通部今天早上審核通過淡海輕軌藍海線營運許可；新北市政府表示，已收到公文，預計11月15日通車。
交通部在10月16日完成藍海線履勘，共列出18項改善缺失，其中7項缺失營運前須改善；新北市府於10月26日函報交通部申請營運許可。
侯友宜2日視察「淡海輕軌第一期藍海線」通車前整備狀況時受訪說，只要交通部核定，藍海線可望在11月正式營運。
交通部今天表示，早上已經審核通過，最快今天就會發文給新北市政府，相關後續通車日期、試營運等由新北市政府決定。
新北市政府捷運工程局表示，已收到交通部的營運許可函，預計11月15日早上10時舉行通車典禮。
新北捷運公司表示，藍海線通車後，從紅樹林站至淡水漁人碼頭站的單程票價為新台幣30元，通車日起1個月，新增的台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站等3站區間，民眾持電子票證可免費搭乘。
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