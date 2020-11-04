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北市血汗校工友領基本薪無特休 勞動局：違法可處100萬

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導

北市議員張斯綱先前提出學校工友勞動權益議題，指出學校工友外包廠商，有未依勞動基準法簽訂不定期契約、未依法給付延長工時工資與特別休假。對此，勞動局長陳信瑜今表示，近日將實施專案檢查，檢視本市各學校承攬工友外包案件，廠商是否有前述違反法令的情形，查獲違法者，可處新臺幣2萬以上、100萬元以下之罰鍰。  

張斯綱表示，台北有131所學校工友外包，其中25所採「最低標」，派遣人員只領取基本工資2萬3800元，也沒加班費，只能選擇補休，根本是帶頭壓榨勞工。

陳信瑜回應，勞動基準法以不定期契約為原則，定期契約為例外，一般雇主不得恣意跟勞工簽訂定期契約來規避給付特別休假與年資併計。陳信瑜說，目前工時的規定是勞工每日出勤超出8小時的部分，以及在休息日出勤的時數都應加給加班費，除非勞工自行選擇同意，否則不得強制補休。

陳信瑜呼籲，各學校身為採購單位，應該扮演好監督廠商角色，如果發現廠商有違反法令的情形，可以立刻跟勞動局反映。北市府教育局則表示，明年起會改採資格標。

加班費 補休 北市

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