快訊

美國大選又轉向！拜登回歸領先位置 220:213暫勝川普

底定！傳統共和黨鐵票區德州 川普確定勝出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆百萬會費被掏空！興雅國小家長會長請辭 教育局介入

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
台北市興雅國小。圖／本報資料照片
台北市興雅國小。圖／本報資料照片

近期學校開學後，各個家長會長也陸續進行改選，有媒體指出，北市信義區興雅國小家長爆料，收到一份罷免聯署書，指控該校熊姓家長會長涉嫌掏空100多萬會費。對此，北市教育局副局長陳素慧表示，有接獲該校通報，目前該名會長已請辭，並親自到警局報案，該案已進入司法程序，在事情釐清之前，新學期的相關費用，暫時還不會轉到家長會帳戶。

「根據教育局規定，各校家長會可自行訂定家長會規章，訂定完成後要報教育局，而教育局得隨時抽查家長會會務，必要時並得要求家長會提供資料。」陳素慧表示，興雅國小的案例，教育局無法去查，因牽涉到調閱帳戶資料問題，目前已交給司法單位處理，但教育局已經此事件案例通報給各家長會，提醒注意帳務與財報。

關於興雅國小家長會長100餘萬會費疑似遭掏空事件，陳素慧表示，熊姓前會長事發後已請辭，並親自到警局報案，該案已進入司法程序，為保障學生權益，教育局已要求新學期收到家長會會費，暫時不轉入家長會帳戶，本周教育局也將進行臨時性財務查核。

針對此案，陳素慧指出，教育局接下來會對興雅國小進行年度財務查核，查核重點包括「財產保管運用情形及財務狀況是否均有紀錄、會記帳簿及憑證保存是否得當、財務收支是否有完備的會計簿籍且詳實際紀錄等。」

教育局 司法 北市

延伸閱讀

新北多所國小釋出數百格停車位　月租費最便宜近5折

台南109學年再增4處非營利幼兒園提供家長新選擇

影／「乾爸有頭有臉」 台中議員爆高校學生霸凌

北市女教保員疑舌吻3學童 辯稱：這是南部的管理方式

相關新聞

爆百萬會費被掏空！興雅國小家長會長請辭 教育局介入

近期學校開學後，各個家長會長也陸續進行改選，有媒體指出，北市信義區興雅國小家長爆料，收到一份罷免聯署書，指控該校熊姓家長...

北市血汗校工友領基本薪無特休 勞動局：違法可處100萬

台北市議員張斯綱先前提出學校工友勞動權益議題，指出學校工友外包廠商，有未依勞動基準法簽訂不定期契約、未依法給付延長工時工...

研議釋出8夜托名額 議員批：北市一年最差也有萬個幼兒

高雄拋出24小時臨托服務，北市議員也盼北市府借鏡研擬試辦，但議員王浩質疑，北市服務業多確實有夜間臨托需求，但恐沒有適合環...

漫畫家黃志湧捐漫畫贈新北圖書館 從小提高環保觀念

環保公益漫畫家黃智湧為了讓孩子了解地球面臨的環保危機，主動贈送100冊自己的創作「世界第一本聯合國環保報告知識漫畫—張小...

北市議員提夜間托嬰 社會局：找合適地點試辦

北市府積極推動公宅內部規畫幼兒托育及長照機構，國民黨北市議員王鴻薇指出，北市服務業多又廣設公宅、重視幼兒托育，高雄日前拋出24小時臨托服務，盼北市府能以此借鏡，比照辦理。但也有議員看法不同，李慶元認為，「除非棄嬰沒辦法才夜托」，認為應採非常態處理。

淡海輕軌藍海線審議過了 最快11月中通車

淡海輕軌藍海線第一期已完成履勘改善，新北市長侯友宜前天視察時表示，只要交通部核定營運許可，最快11月就會通車，立法委員洪...

新北耶誕城將開城 侯友宜：人擠人一律戴口罩

新北耶誕城將於11月13日開城，預計吸引大批人潮，新北市長侯友宜今主持市政會議表示，若無法保持社交距離，一定要把口罩戴上...

耶誕城「迪士尼公主的童話森林」 6大燈景裝置藝術必拍

「2020新北歡樂耶誕城」將在11月13日開幕，新北市觀旅局在板橋萬坪公園燈區打造「迪士尼公主的童話森林」，此外還有滿滿...

70歲母有慢性病辛苦照顧2中年中風兒 屋內充滿尿騷味

70歲的郭媽媽在老屋內照顧2名40逾歲的中風兒子，另名有智能障礙的阿嘉，其父親不僅要照顧他，還要照顧已是植物人的妻子，最...

組成口罩、防偽滾輪國家隊 工具機公會獲最高榮譽表揚

台灣工具機曁零組件工業同業公會(TMBA)，昨獲內政部頒給全國性社會暨職業團體特優獎，以表彰工具機公會在理事長長許文憲帶...

監委今年首次巡迴新北受理陳情 今起到後天可預約登記

監察委員田秋堇及趙永清將於後天下午1點30分至2點30分受理民眾陳情，地點在市府一樓聯合服務中心，今、明2天可預約登記。

新北水利局補助林口區嘉寶里汰換簡易自來水管線

新北市林口區嘉寶里居民長期以來接山泉水使用，但近年管線老舊，時常破管，用水不穩定，水利局補助林口區公所約131萬元汰換北...

熱門新聞

女子速食店點「超長熱狗」被性騷 男店員的下場是這樣

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

彰化員林市兩路一年開挖50次？市長大驚：太誇張

苗栗要醫學中心如空中樓閣？ 衛生局：2家接觸研議中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。