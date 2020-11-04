研議釋出8夜托名額 議員批：北市一年最差也有萬個幼兒

高雄拋出24小時臨托服務，北市議員也盼北市府借鏡研擬試辦，但議員王浩質疑，北市服務業多確實有夜間臨托需求，但恐沒有適合環境及人力試辦，要求北市社會局規畫適合環境及釋出合格保母來滿足家長需求。

社會局表示，北市有4個居家托育服務中心附設定點臨托，依照法規，1個保姆單一地點最多僅能收4個嬰兒，2歲以下幼兒僅能收2個，因此，北市4個臨托地點白天最多可收16個嬰兒，若要試辦夜間臨托可收8個，經統計，截至今年1月至10月止，北市僅有24個幼兒需夜間臨托。

儘管臨托跟常態性的模式完全不同，因有白天臨托經驗，可以研議試辦夜間臨托服務；若家長長期有需求就會協助媒合固定保母，臨托則需固定托嬰地點。

王浩怒批，台北市一年最差也有超過1萬個幼兒，社會局設置的居服中心竟只收尾數，就算是臨時托嬰需求，只有8個名額真的夠嗎？合格保母數量到底有多少？社會局則回應，合格保母約有4200餘人。

王浩建議，臨托設施及服務杯水車薪，既然有超過4200個合格保母，希望社會局能與保母們研議，夜間臨托一人收一個幼兒，這樣一次就可進行4000多名夜間臨托服務。

現況4個夜間臨托地點、最大收容量僅8名幼兒，負責的保母還要1打2，若能協商4200餘名合格保母夜托一個幼兒，一晚就能解決4000多個家庭問題。對此，社會局表示，未來會研議、溝通。