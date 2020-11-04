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新北推安心喘息服務 避免高照顧負荷家庭悲歌

中央社 / 新北4日電

新北市政府社會局今天表示，平均一名家庭照顧者的照顧時間長達9.9年，每日工作時數高達13.6小時，市府推「高照顧負荷家庭緊急安心喘息專案」，紓解長年的照顧壓力與疲憊。

社會局今天表示，70歲的郭姓婦人照顧兩名中風癱瘓的兒子，她自己又罹患關節炎、脊椎側彎及高血壓等慢性病，每天照顧的沉重壓力不堪負荷。

另1名阿嘉（化名）的母親為植物人，自己也是智能障礙，長期照顧媽媽的父親病逝後，照顧壓力轉到阿嘉身上。

社會局說，這兩個案例都是服務中的個案，照顧者長年的照顧壓力，造成身心俱疲。新北市曾在民國107年發生因照顧壓力不堪負荷，導致5人往生的憾事，成為長照悲歌。

社會局長張錦麗表示，高照顧負荷家庭所面臨的壓力，包括被照顧者罹患精神疾患、失智、重癱等高難度的照顧技巧；另外，照顧者本身也有狀況，甚至因長期照顧下來的壓力，造成精神出現問題，甚至有輕生念頭等；最後是社會體制，在申請長照期間的空窗期，無法獲得及時的照顧資源。

張錦麗說，根據中華民國家庭照顧者關懷總會調查，平均1名家庭照顧者的照顧時間長達9.9年，每日工作時數高達13.6小時。市府推出「高照顧負荷家庭緊急安心喘息專案」，從平日服務的個案中，篩檢有需要高照顧的家庭，透過專業團隊的服務，以銜接長照資源。

專案獲得企業界和善心人士響應，得恩堂眼鏡公司及善心人士林偉峰等7人，合力捐贈新台幣150萬元。上述兩案，在社工勸說下，郭媽媽已同意2名重癱兒安排到住宿式機構，讓自己有時間到醫院檢查和治療。

社工也到另一案家關懷，正要媒合阿嘉的媽媽，轉介到創世基金會安養。

得恩堂眼鏡公司執行副總姚家和今天在捐贈儀式中表示，以感恩、報恩的理念回饋社會，盼望拋磚引玉獲得更多善心企業響應。

林偉峰表示，他自己服務於廣恩老人養護中心，本身就是在照顧長輩，更應該支持方案，因此以個人積蓄捐助20萬元響應善舉。

長照

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