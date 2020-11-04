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漫畫家黃志湧捐漫畫贈新北圖書館 從小提高環保觀念
環保公益漫畫家黃智湧為了讓孩子了解地球面臨的環保危機，主動贈送100冊自己的創作「世界第一本聯合國環保報告知識漫畫—張小右的地球大冒險」給新北市圖書館，，以漫畫的形式讓孩子知曉全球暖化、天然資源枯竭、動植物瀕臨絕種等環境危機。
知名環保公益漫畫家黃志湧雖因為中風，導致半身不遂，但他依然積極創作，且不忘公益，從事環保公益達20年，還曾在2010年發起「一億本漫畫．一億個希望」，號朝大家送一億本環保漫畫給小學生，熱心環保事務。
黃志湧有感地球暖化越來越嚴重，認為建立環保觀念應從小開始，主動向新北市圖書館捐贈100本「世界第一本聯合國環保報告知識漫畫—張小右的地球大冒險」。
圖書館表示，為了培養孩子的環保意識，「張小右的地球大冒險」特別取材聯合國環境保護報告書，改編成漫畫，藉此告訴孩子全球暖化、天然資源枯竭、動植物瀕臨絕種等地球正面臨的環境危機，讓環保行動從小做起。
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