北市議員提議夜間托嬰 卻遭同黨議員打臉反對

北市府積極推動公宅內部規畫幼兒托育及長照機構，國民黨北市議員王鴻薇指出，北市服務業多又廣設公宅、重視幼兒托育，高雄日前拋出24小時臨托服務，盼北市府能以此借鏡，比照辦理。卻遭同黨議員李慶元反對，「除非棄嬰沒辦法才夜托」，認為應採非常態處理。

王鴻薇表示，高雄現在設置1個臨托試辦處，夜間收費可採小時計費或固定12小時，盼北市也能研擬試辦，提供有需求的家長夜間臨托的空間及服務。議員應曉薇也說，過去坊間需求零散導致政策推行窒礙難行，但現在時空背景不同，許多夜間工作的單親爸媽都有這樣的需求。

但議員李慶元持反對意見，認為0至1歲嬰兒根本不適合夜托。李說，他自己就在照顧一個10個月嬰兒，晚上一定要有媽媽照顧才行，因為嬰兒不會有固定睡覺跟起床時間，「2、3個小時就醒來一次，一天鬧12次，哪個保姆可以忍受嬰兒夜間這樣鬧，說不定受不了就直接吃安眠藥睡覺！」

李慶元表示，現在醫師鼓勵嬰兒吃母乳，若夜間托育保母就完蛋了，晚上沒有媽媽餵奶嬰兒就沒辦法睡覺，因此夜托應採用非常態來處理，除非是棄嬰沒有辦法才夜間托育，夜間臨托這件事情問題很大，應與專家研議。

王鴻薇則回應，自己過去曾經在報社工作，夜間2時至4時才下班，身為3個小孩的媽媽僅能臨托給保母，雖然試辦還要觀察後續結果，但根據自身經驗，加上現今年輕父母夜間要上班，「年輕媽媽工作型態超乎想像」，確實有夜拖需求。

對此，社會局表示，北市目前有4個定點臨托的日間居家托育中心，會從中找到適合地點試辦24小時臨托。