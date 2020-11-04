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淡海輕軌藍海線審議過了 最快11月中通車

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
立法委員洪孟楷今上午在交通委員會提案，要求交通部盡速審議通車進度。圖／洪孟楷提供
立法委員洪孟楷今上午在交通委員會提案，要求交通部盡速審議通車進度。圖／洪孟楷提供

淡海輕軌藍海線第一期已完成履勘改善，新北市長侯友宜前天視察時表示，只要交通部核定營運許可，最快11月就會通車，立法委員洪孟楷今上午也在交通委員會提案，要求交通部盡速審議通車進度，交通部常務次長祁文中則回應，已審議通過，公文預計本週發出。洪孟楷表示，最快11月中就可辦通車典禮，但詳細時間由新北市捷運局為準；新北捷運局副局長林耀長則表示，已收到審議通過消息，將與捷運公司及市府確認後，盡快宣布通車日期。

新北捷運局指出，紅樹林站至淡水漁人碼頭站的單程票價為30元，通車日起一個月，藍海線第一期範圍台北海洋大學站至淡水漁人碼頭站可憑電子票證免費搭乘，通車典禮當天下午2點正式營運，晚上7點將舉行海上煙火秀。

新北市長侯友宜前日視察淡海輕軌藍海線第一期整備狀況。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜前日視察淡海輕軌藍海線第一期整備狀況。記者吳亮賢／攝影

捷運 漁人碼頭

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