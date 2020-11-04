聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡海輕軌藍海線審議過了 最快11月中通車
淡海輕軌藍海線第一期已完成履勘改善，新北市長侯友宜前天視察時表示，只要交通部核定營運許可，最快11月就會通車，立法委員洪孟楷今上午也在交通委員會提案，要求交通部盡速審議通車進度，交通部常務次長祁文中則回應，已審議通過，公文預計本週發出。洪孟楷表示，最快11月中就可辦通車典禮，但詳細時間由新北市捷運局為準；新北捷運局副局長林耀長則表示，已收到審議通過消息，將與捷運公司及市府確認後，盡快宣布通車日期。
新北捷運局指出，紅樹林站至淡水漁人碼頭站的單程票價為30元，通車日起一個月，藍海線第一期範圍台北海洋大學站至淡水漁人碼頭站可憑電子票證免費搭乘，通車典禮當天下午2點正式營運，晚上7點將舉行海上煙火秀。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言