北市籲天然瓦斯用戶定期安檢 防不肖業者詐騙

台北市產業局今天表示，家中裝設天然瓦斯用戶可接受2年1次免費定期檢查外，民眾應防範有不肖業者以定檢為由進行詐騙，檢查員不會要求現場付費或推銷器材。

北市府產業發展局上午與4家天然瓦斯公司合開記者會，產發局統計，全市裝天然瓦斯用戶共69萬8000餘戶，呼籲民眾配合2年1次免費定檢，瓦斯公司會定期寄發通知單給用戶，不用申請；至今年10月底止，定檢率為92%。

產業局指出，瓦斯公司定期安檢前，會先寄發通知單給用戶，檢查員會穿制服、戴服務證，若家中有年長、婦孺、單身獨居女子，瓦斯公司會請里長到場後，再進行檢查。

產業局表示，近期發現有不肖業者藉定檢名義，趁機向民眾推銷器材，4家瓦斯公司執行安檢服務時，若需更換設備，現場不收費，只會開立更換設備原因及價格服務的記帳單。

產業局提醒，民眾接到定檢服務通知單，除電話查證、確認公司名稱外，不接受推銷、不現場付費，民眾確認無誤，再配合接受瓦斯公司檢查服務，以免受騙。

產業局表示，民眾常因烹煮習慣，像滷燉食物等，長時間使用瓦斯，但因忘記關火，導致燒乾造成瓦斯漏氣，建議可裝設自動遮斷等功能的微電腦瓦斯表，提醒用戶除定期檢查天然瓦斯管線，也應保持現場良好通風。