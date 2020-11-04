耶誕城「迪士尼公主的童話森林」 6大燈景裝置藝術必拍

「2020新北歡樂耶誕城」將在11月13日開幕，新北市觀旅局在板橋萬坪公園燈區打造「迪士尼公主的童話森林」，此外還有滿滿公主系列商品，滿足所有人從小到大對童話的憧憬，想找獨特的耶誕節交換禮物，可到新北市政府市民廣場「小木偶皮諾丘的家」，讓今年耶誕節留下特別的回憶。

新北歡樂耶誕城滿十周年，今年與迪士尼合作，讓「木偶奇遇記」、「愛麗絲夢遊仙境」、「小飛俠」、「小飛象」與迪士尼公主系列等肖像的經典場景，活現於2020新北歡樂耶誕城。

觀旅局表示，廣受全球大小朋友喜愛的「迪士尼公主系列」，包含「愛麗兒」、「貝兒」、「樂佩」、「茉莉」、「仙度瑞拉」及「白雪公主」，都在萬坪公園燈區打造故事場景裝置藝術，伴隨經典迪士尼公主音樂、浪漫燈海，讓每一位造訪者彷彿走入童話森林。

另外，森林更藏有「迪士尼公主 夢想成真舞會」主題快閃店，「迪士尼公主系列」周邊商品，從娃娃、化妝包、萬用包，到生活用品、卡夾、文具等等，還有超可愛的化妝用具和美妝用品等，讓每個人一圓心中的公主夢。

另外，觀旅局在市民廣場打造的「小木偶皮諾丘的家」，是以木匠「蓋比特」先生的家作為設計藍圖，打造3米高經典掛鐘，快跟著「皮諾丘、蟋蟀-吉明尼」一起踏上耶誕冒險旅程。想要找到特別的耶誕節交換禮物嗎？「小木偶皮諾丘的家」主題快閃店從11月13至30日獨家推出「迪士尼夢想禮包」，各種經典迪士尼角色值得期待，2020耶誕節最夯交換禮物就在新北歡樂耶誕城。