70歲母有慢性病辛苦照顧2中年中風兒 屋內充滿尿騷味

70歲的郭媽媽在老屋內照顧2名40逾歲的中風兒子，另名有智能障礙的阿嘉，其父親不僅要照顧他，還要照顧已是植物人的妻子，最後不堪負荷離世。新北社會局推動「高照顧負荷家庭緊急安心喘息」專案，企業與善心人士也響應捐贈150萬元，盼照顧者獲得喘息。

根據中華民國家庭照顧者關懷總會調查，平均每名家庭照顧者的照顧時間長達9.9年，每天工作時數高達13.6小時，長年照顧壓力造成身心俱疲，2018年新北有因不堪照顧壓力，造成5人往生的憾事，成為長照悲歌。

新北社會局長張錦麗說，高照顧負荷家庭面臨的壓力有3部分，包含被照顧者罹患精神疾患、失智、重癱等狀況，或是照顧者因長期照顧的壓力產生精神問題或自殺意念，另外則是體制上申請長照出現空窗期，沒有及時的照顧資源挹注。

郭媽媽有關節炎、脊髓側彎及高血壓等慢性病，卻需照顧2名中風癱瘓的兒子，郭媽媽也因慢性疾病關係，無法幫兒子翻身清潔，導致長期瀰漫著刺鼻的尿騷味，社工透過專案，讓中風兒到住宿型機構，郭媽媽也有時間到醫院就診。

有智能障礙的阿嘉，其母親為植物人，長期負擔照顧責任的父親卻因病過世，導致照顧壓力全落在阿嘉身上，社工也使用專案讓阿嘉有喘息的機會，甚至能嘗試出外找工作，擁有自立的機會。

新北社會局指出，高照顧負荷家庭緊急安心喘息專案，提供護理師或職能治療師到宅指導服務，給予專業照顧指導及建議，另也有居家式、住宿式喘息服務，讓照顧服務員至案家提供服務，或是受照顧者至機構接受全日24小時照護。