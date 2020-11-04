快訊

美民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

膠著！拜登領先川普 選舉人票192：114暫居上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

70歲母有慢性病辛苦照顧2中年中風兒 屋內充滿尿騷味

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
郭媽媽（左）有慢性疾病，卻需照顧2名中風癱瘓的兒子，社工透過專案，讓中風兒到住宿型機構，郭媽媽也有時間到醫院就診。圖／新北社會局提供
郭媽媽（左）有慢性疾病，卻需照顧2名中風癱瘓的兒子，社工透過專案，讓中風兒到住宿型機構，郭媽媽也有時間到醫院就診。圖／新北社會局提供

70歲的郭媽媽在老屋內照顧2名40逾歲的中風兒子，另名有智能障礙的阿嘉，其父親不僅要照顧他，還要照顧已是植物人的妻子，最後不堪負荷離世。新北社會局推動「高照顧負荷家庭緊急安心喘息」專案，企業與善心人士也響應捐贈150萬元，盼照顧者獲得喘息。

根據中華民國家庭照顧者關懷總會調查，平均每名家庭照顧者的照顧時間長達9.9年，每天工作時數高達13.6小時，長年照顧壓力造成身心俱疲，2018年新北有因不堪照顧壓力，造成5人往生的憾事，成為長照悲歌。

新北社會局長張錦麗說，高照顧負荷家庭面臨的壓力有3部分，包含被照顧者罹患精神疾患、失智、重癱等狀況，或是照顧者因長期照顧的壓力產生精神問題或自殺意念，另外則是體制上申請長照出現空窗期，沒有及時的照顧資源挹注。

郭媽媽有關節炎、脊髓側彎及高血壓等慢性病，卻需照顧2名中風癱瘓的兒子，郭媽媽也因慢性疾病關係，無法幫兒子翻身清潔，導致長期瀰漫著刺鼻的尿騷味，社工透過專案，讓中風兒到住宿型機構，郭媽媽也有時間到醫院就診。

有智能障礙的阿嘉，其母親為植物人，長期負擔照顧責任的父親卻因病過世，導致照顧壓力全落在阿嘉身上，社工也使用專案讓阿嘉有喘息的機會，甚至能嘗試出外找工作，擁有自立的機會。

新北社會局指出，高照顧負荷家庭緊急安心喘息專案，提供護理師或職能治療師到宅指導服務，給予專業照顧指導及建議，另也有居家式、住宿式喘息服務，讓照顧服務員至案家提供服務，或是受照顧者至機構接受全日24小時照護。

得恩堂眼鏡公司與林偉峰等7人響應此專案，捐出150萬元作為使用經費。得恩堂眼鏡執行副總姚家和說，盼更多善心企業響應。林偉峰則說，自己在廣恩老人養護中心照顧長輩，因此以個人積蓄支持此專案。

得恩堂眼鏡公司執行副總姚家和（左2）、林偉峰（右2）等人合力捐助150萬元，支持新北市高照顧負荷家庭喘息服務專案。圖／新北社會局提供
得恩堂眼鏡公司執行副總姚家和（左2）、林偉峰（右2）等人合力捐助150萬元，支持新北市高照顧負荷家庭喘息服務專案。圖／新北社會局提供

新北 中風

延伸閱讀

年底前掛牌享6萬公里免費保養！福斯商旅推T6.1 Caravelle新促銷專案

漢來飯店推出「秋冬網美小旅行」 全新住房專案吸睛

盧秀燕啟動和平專案 要擦亮中部原民品牌

廖峻拍片宣導「世界中風日」　曝出現三症狀可能是急性腦中風！

相關新聞

淡海輕軌藍海線審議過了 最快11月中通車

淡海輕軌藍海線第一期已完成履勘改善，新北市長侯友宜前天視察時表示，只要交通部核定營運許可，最快11月就會通車，立法委員洪...

新北耶誕城將開城 侯友宜：人擠人一律戴口罩

新北耶誕城將於11月13日開城，預計吸引大批人潮，新北市長侯友宜今主持市政會議表示，若無法保持社交距離，一定要把口罩戴上...

耶誕城「迪士尼公主的童話森林」 6大燈景裝置藝術必拍

「2020新北歡樂耶誕城」將在11月13日開幕，新北市觀旅局在板橋萬坪公園燈區打造「迪士尼公主的童話森林」，此外還有滿滿...

70歲母有慢性病辛苦照顧2中年中風兒 屋內充滿尿騷味

70歲的郭媽媽在老屋內照顧2名40逾歲的中風兒子，另名有智能障礙的阿嘉，其父親不僅要照顧他，還要照顧已是植物人的妻子，最...

組成口罩、防偽滾輪國家隊 工具機公會獲最高榮譽表揚

台灣工具機曁零組件工業同業公會(TMBA)，昨獲內政部頒給全國性社會暨職業團體特優獎，以表彰工具機公會在理事長長許文憲帶...

監委今年首次巡迴新北受理陳情 今起到後天可預約登記

監察委員田秋堇及趙永清將於後天下午1點30分至2點30分受理民眾陳情，地點在市府一樓聯合服務中心，今、明2天可預約登記。

新北水利局補助林口區嘉寶里汰換簡易自來水管線

新北市林口區嘉寶里居民長期以來接山泉水使用，但近年管線老舊，時常破管，用水不穩定，水利局補助林口區公所約131萬元汰換北...

觀音出家紀念日3寺廟辦法會 貢寮利洋宮有特色

今天是觀世音菩薩出家紀念日，新北貢寮卯澳漁村建廟百餘年的「利洋宮」，是全台唯一主祀提籃觀音的寺廟，當地居民每次出海捕魚前...

教保員疑騷擾童 半個月才見訪查

北市傳出女教保員涉嫌騷擾幼童案。議員許淑華昨天在議會質詢指出，一間非營利幼兒園的女教保員，以疑似舌吻、捏臀方式管教2男、...

北市爆無牌幼園 23所是補習班

家長送小孩去讀幼兒園還是補習班，可能分不清。北市議員簡舒培昨在議會質詢指出，比對衛生局學齡前兒童整合性社區篩檢園所和教育...

中和環球國賓影城 年底熄燈

新北市淡水「紫藤咖啡園」2處園區共1.3萬坪土地，每年清明節前後紫藤花盛開時，都吸引大批遊客打卡，但違建問題遲遲無法解決...

學校開放停車 教局強調安全配套

新北市多所國小釋出停車位，緩解市區停車需求，但安全問題也成討論重點，有家長擔心外人趁此機會潛入校園，新北市議員白珮茹則認...

熱門新聞

南紡購物中心2館耶誕營運 快來看有哪些品牌進駐

彰化不要再怨沒百貨公司 接連3個大型商場有「影」了

金門有「大蛇王」出沒？ 網友曝巨蛇照民眾心驚驚

承包商竟把戰地史蹟拆了！ 金門縣府急滅火表嚴懲

浩天宮「大庄媽」萬人進香團 徒步百里今晚抵北港

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。