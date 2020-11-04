組成口罩、防偽滾輪國家隊 工具機公會獲最高榮譽表揚

台灣工具機曁零組件工業同業公會(TMBA)，昨獲內政部頒給全國性社會暨職業團體特優獎，以表彰工具機公會在理事長長許文憲帶領下，在新冠肺炎疫情期間積極拓展各項會務工作，致力為產業發聲，落實公益服務，這也是該獎的最高肯定。

工具機公會已連續3年獲選內政部全國性社會暨職業團體優等獎，今年更獲得特優獎最高之殊榮。許文憲親自代表TMBA出席頒獎典禮，接受常務次長邱昌嶽頒獎表揚。

邱昌嶽致詞時特別感謝許文憲，表示今年年初，新冠肺炎疫情衝擊全球，全台因恐口罩數量欠缺之際，他即時號召該會理監事及會員廠商，調派人力與物資，通力合作無償支援，促使「工具機口罩國家隊」迅速成軍，全力協助政府建置口罩產線，更憑藉工具機業者厚實的製造技術，將原先半年才能建置完成的92條口罩生產線，縮短至40天，完成不可能的任務，協助政府穩定社會民心。

疫情持續延燒，防疫處於長期抗戰之下，國內又因為口罩產地標示混淆不清，造成社會大眾恐慌，在政府的號召之下，許文憲再次召集團隊組成「口罩防偽滾輪工作小組」，緊急在7天內完成300支防偽滾輪的製作，呼應政府與社會的需求。