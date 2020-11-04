監委今年首次巡迴新北受理陳情 今起到後天可預約登記

監察委員田秋堇及趙永清將於後天下午1點30分至2點30分受理民眾陳情，地點在市府一樓聯合服務中心，今、明2天可預約登記。

新北市研考會表示，今年受疫情影響，監察院首次辦地方機關巡察，民眾上班時間可到市府聯合服務中心綜合申辦櫃台預約登記，6日上午9點至12點也可到聯合服務中心登記。2名監委中，趙永清是新北人。

研考會表示，預約及現場登記陳情需攜帶身分證及陳情資料，並填「人民陳訴書」；如委託他人登記要攜帶委託書、委託人及受託人身分證才會理。監委將按照登記順序受理陳情，如登記案件太多無法當面陳述，事後將透過書面處理。檙表格(附件詳如下載檔案)」可至新北市政府聯合服務中心綜合申辦櫃台現場索取，亦可電話聯絡研考會窗口(29603456分機8708)另以電子郵件或傳真提供。