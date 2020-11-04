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觀音出家紀念日3寺廟辦法會 貢寮利洋宮有特色
今天是觀世音菩薩出家紀念日，新北貢寮卯澳漁村建廟百餘年的「利洋宮」，是全台唯一主祀提籃觀音的寺廟，當地居民每次出海捕魚前，都會去祈求人船平安、漁獲豐收。
民政局統計新北市主祀觀音的廟宇有48間，今天逢農曆9月19日觀音出家紀念日，板橋接雲寺、竹林山觀音寺及金龍山北峰寺都辦祈福法會。
貢寮區福連里卯澳漁村有極具人文特色的石頭厝建築，曾獲第3屆全國十大魅力漁港。卯澳的石頭厝就地取材，以海岸砂岩為主，屋架取自後山竹材，屋頂以野生茅草鋪成，極地方特色，有190年歷史的利洋宮就是地方信仰中心。
利洋宮主任委員吳阿朝說，早年貢寮居民多以捕魚為業，相傳1830年漁民釣魚時見海上漂流神像，撈起發現是提籃觀音，迎回家奉祀，信眾日增而建廟安座，如今配祀天上聖母、水仙尊王及福德正神，守護地方逾百年。
民政局長柯慶忠表示，觀音是佛教大菩薩，相傳觀音33法相中有提魚籃的觀音形象，信眾尊稱為提籃觀音。宗教禮俗科長賴小萍說，利洋宮保存清光緒年間重修的一對石柱，配祀的水仙尊王也相當特別，據說神像鬍鬚每年都會增長。
福連里長吳文益表示，農曆6月19日是觀音成道日，利洋宮每3年辦一次廟會，今年8月8日逢3年慶典，「神明過火」遵承傳統科儀，由法師開火路引導眾神轎過火，信徒設香案祈求庇佑。
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