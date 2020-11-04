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南科考古館推「客廳卡」台南市民可帶2人免費參觀
南科考古館即日起針對台南市民推出「客廳卡」，申辦費用100元，持卡有效年限為1年，可帶2人免費參觀。
南科考古館去（108）年10月19日開館以來，提供南市民免費優惠，已上月底結束，館方說，本次推出「客廳卡」，申請對象為設籍於台南市，申辦費用100元，持卡有效年限為一年，會員持卡免費入南科考古館，同行者2人亦免費入南科考古館，歡迎有興趣民眾至南科考古館一樓服務台申辦。
館方表示，教育推廣一直以來都是博物館四大重要功能之一，南科考古館以科普基地的發展定位出發，積極與學校及鄰近文化場館（所）合作，開發教案、教具，作為學校的延伸，希望博物館不只可以作為教室，更應該成為市民的客廳，讓考古知識、在地歷史都能成為市民接待親朋好友最好的伴手禮，讓考古館成為深刻認識自己家鄉文化根源的一個親切、友善場域。
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