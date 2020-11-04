南科考古館推「客廳卡」台南市民可帶2人免費參觀

為提供到訪淡海輕軌的遊客「沉浸式」的搭乘體驗，新北捷運公司推出嗅覺藝術體驗「輕軌香」，目前於紅樹林站進行輕軌香的票選活動至11月8日為止，參與票選的民眾還有機會獲得iPhone12手機一支及福容飯店住宿等獎項，而輕軌香票選結果，將用來打造全台最香的輕軌列車。

2020-11-03 19:04