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新北土城明德陸橋 本月6日晚間起連續2晚拆除

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市土城明德陸橋將於本月6日晚間11點起拆除，為期2晚，將是市府拆除的第28座陸橋，但全市仍有125座陸橋。圖／工務局提供
新北市土城明德陸橋將於本月6日晚間11點起拆除，為期2晚，將是市府拆除的第28座陸橋，但全市仍有125座陸橋。圖／工務局提供

新北市工務局本月6日、7日晚間將拆除土城區明德陸橋，是今年拆除的第10座，每次拆除時間暫定7小時，將進行樓梯及大梁吊卸施工，屆時明德路一段延吉街口至仁愛路口將全線封閉，提醒用路人提早在清水路改道，以免受阻，全部工程預計本月15日完成。拆除後，全市仍有125座人行陸橋，今年底前將規畫再拆除三重忠孝陸橋。

當地畫有斑馬線，多數民眾為節省時間早已不走陸橋，附近民眾說，早年學生都走陸橋上學，但如今陸橋老舊，除了懸掛廣告、選舉布條幾乎已經沒有用處，而且走斑馬線只要10秒到20鐘，走陸橋卻要小繞一段，至少要數分鐘，老人家也爬不太上去，存在的功能已經消失。

新北市養工處表示，土城明德陸橋現況使用率過低，墩柱及階梯占據人行道空間，也影響行車視線，經過人行陸橋、地下道存廢標準作業程序後，先封閉看是否影響行人通行，發現行人使用率相當低，決定拆除，先前已經和交通、警察、土城公所、清水高中及地方人士會勘過。

養工處表示，目前已先拆除明德陸橋的樓梯及附屬設施，需要封路施工的大梁拆除吊離作業則預計施作2晚，每次封路施工7小時，提醒民眾可在清水路改道通行，現會安排場交通管制人員引導，以免誤闖工區。

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