企業志工日 美商赴北海岸陪伴公托長輩

美商摩根大通集團每年都會帶著員工來到北海岸陪伴公共托老中心的長輩，今年因為疫情的關係，原本考慮停辦一年，最後在決定避免群聚情況下，在萬里、金山、石門三個托老據點分開舉辦志工日活動，對於長輩的陪伴熱情不打折，長輩們都玩得好開心。

介惠基金會執行長施欣錦表示，今年小而巧的活動，加入美商摩根大通集團志工的活力與巧思，帶著長輩超級比一比熱身，還玩起猜歌遊戲，長輩唱得開心，最後是一起畫數字油畫，志工在一旁協助，讓長輩們備感溫暖，而年年都舉辦的志工日也讓長輩們時間一到就好期待。

此外，透過每年的志工日，摩根大通集團更是看見深耕偏鄉長照服務的介惠基金會的需求，在長者陪伴之餘也挹注經費支持介惠偏鄉照服員的各項增能計畫。

透過美商摩根大通集團的志工日，長輩們圓夢到法鼓山一日遊，還有三區托老中心集合的運動會，幫長輩們健康、體能檢核，今年更是前往三區托老中心近距離與長輩們互動，就是要讓這群阿公阿嬤們感受到志工滿滿的熱情與溫暖，每一天都保持愉快的心情到托老中心聚會、活動。