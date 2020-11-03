任意迴轉易擦撞 汐止大同、鄉長路做分隔島

汐止大同路在過了建成路一直到鄉長路口，雙向五、六個車道的馬路中間並沒有分隔島，許多車輛任意迴轉，經常發生車禍事故，目前市府也進場施作分隔島，今(3)日新北市議員廖先翔就前往關心，預計整體工程會在11月20日完成。

建成里長黃信裕說，因為之前這個地方有發生重大的死亡車禍，所以，在廖議員的協助下設置實體的分隔島，並且設立路燈，讓這個區塊的夜晚照明度增加，讓夜間用路人的視線更清楚。

市議員廖先翔指出，在大同路的建成路到鄉長路口，正在做一些道路附屬工程的改善，最主要分為兩個部分，一個是要改善行車安全、另一個是提升行人行走的舒適度，在行車安全的部分，因為靠近路口有一個社區停車場，有些民眾不想等紅燈就跨越槽化線直接轉進停車場，也是非常的危險，再加上這邊的路燈照明也不足，所以，這次市府就將中央分隔島做起來，一部分避免車輛的違規，一部分增加照明，避免夜間車輛沒有看見行人，發生意外。

廖先翔表示，另外在人行道的部分也在這次一併施作，因為之前從汐止火車站一直到建成路都有做人行道整修工程，唯獨缺了到鄉長路口這一段，所以，我們也請市府養工處一併評估，將電桿一併下地，同時將人行道重新施作，包括無障礙坡道，讓行人可以走的更舒適安全，整體工程預計在11/20日完工。