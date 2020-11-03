淡海輕軌票選香氛列車 推沉浸式搭乘體驗

為提供到訪淡海輕軌的遊客「沉浸式」的搭乘體驗，新北捷運公司推出嗅覺藝術體驗「輕軌香」，目前於紅樹林站進行輕軌香的票選活動至11月8日為止，參與票選的民眾還有機會獲得iPhone12手機一支及福容飯店住宿等獎項，而輕軌香票選結果，將用來打造全台最香的輕軌列車。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，今年底藍海線即將通車，為提供乘客沉浸式的搭乘體驗，邀請台灣知名香氣藝術品牌P.Seven社長潘雨晴操刀，打造淡海輕軌專屬香氛「輕軌香」，結合淡水的紅樹林、海藻、野百合等多款在地元素，以淡水一天之內不同時段的海洋面貌為靈感，創作出「晨露」、「夕顏」、「藍夜」3款香氛，同時邀請大家為記憶中的淡水與淡海輕軌票選出專屬的香味。

參與票選民眾表示，自己從市區蘆洲來到淡水玩，搭乘輕軌很方便，而且幾米藝術很好拍照，加上現在有票選活動，增加民眾與公共運輸政策的參與感，也很期待香水味的列車。

輕軌香票選結果除將用來打造全台最香的輕軌列車，在車箱當中從空調發散香水味道以及發行香水車票外，也預計開發輕軌香周邊商品，未來民眾搭乘輕軌時，列車窗外的淡水美景及車內愉悅香氛，兩者和諧相輔相成，讓藝術輕軌之美，更上一層樓。