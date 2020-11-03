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沖一杯好咖啡 汐止婆婆媽媽體驗風味輪

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員周雅玲開辦的咖啡課到汐止區復興里開課，婆婆媽媽體驗咖啡風味輪，大家學的好認真。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員周雅玲開辦的咖啡課到汐止區復興里開課，婆婆媽媽體驗咖啡風味輪，大家學的好認真。 圖／觀天下有線電視提供

如何為自己沖一杯好咖啡，由新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程今(3)日到了汐止區復興里開課，吸引不少婆婆媽媽報名參加，從原本喝三合一咖啡，到為自己手沖咖啡，而老師也不藏私，加碼教導體驗咖啡風味輪，大家學的好認真。

一進到活動中心就能聞到咖啡香，每個星期二在復興市民活動中心開課，除了從最基本的手沖咖啡開始學習之外，這一堂很特別，教導風味輪，老師沖泡不同的咖啡，讓大家細細品味，從聞咖啡香開始，體驗不同風味。

市議員周雅玲表示，上的第三堂課老師足足講了一個多小時介紹咖啡的香氣還有品種，今天的豆子有日曬、水洗跟蜜處理，也讓同學們大開眼界，原來喝在嘴裡的咖啡分為那麼多種風味跟處理方式，上課的過程中，同學們透過自己的鼻聞、嘴巴品嚐，評鑑每支咖啡的特色，我相信今天上完課，同學們對咖啡都有更深的認識。

老師唐芯指出，今天上的咖啡課程是走風味輪的部分，大家喝日曬、水洗、蜜處理，體驗不同風味，學員們都非常開心。

咖啡班一開課，吸引不少婆婆媽媽報名參加，學員說，原本喝咖啡都只是簡單的三合一或是超商買現成的，幾堂課下來，收獲很多，現在都習慣為自己沖一杯好咖啡，享受生活。

咖啡 婆婆

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