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新北多所國小釋出停車格 校園安全成隱憂

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
校園釋出停車格後，也讓安全問題成為家長間討論的重點，大家都希望教育局與校方能做好安全配套措施，保護好孩童。圖／新北市教育局提供
校園釋出停車格後，也讓安全問題成為家長間討論的重點，大家都希望教育局與校方能做好安全配套措施，保護好孩童。圖／新北市教育局提供

新北市多所國小釋出停車位，造福地方居民，但安全問題也成討論的重點，有家長擔心外人趁此機會潛入校園，傷害幼童，對這項政策感到擔憂；新北市議員白珮茹則認為，若能做好安全配套，開放校園停車格是好事，但建議公開獲利來源用途，說服家長與學校一起推動政策。

校園開放停車格後，有家長開始擔心，若有居心不良者藉此方式潛入校園，恐會影響校園安全，就算校方訂定規則，要承租人不可於上課期間進出，也沒有強制執行的權力。

學生家長陳小姐說，若學校是開放地下停車場的話問題較小，但如果開放的是校內平面停車空間，那就可能會衍生其它問題，難保有民眾半夜進入校園後，躲在學校裡面，等上課期間再溜進校園，對這項政策有所疑慮。

邵澤淵說，教育局既然要開放車位，安全措施一定要做到最完善，另外，除了安全問題外，停車空間也必須有所規範，學校不能為了外租車位，擠壓到校內教師的停車空間，數量必須算好，畢竟校園最重要的仍是師生的權益。

白珮茹表示，許多地區都有停車空間不足問題，這次校園開放增設停車格能造福許多民眾，但自己也了解，許多家長恐會擔心校園治安等因素會有所反彈，建議學校將租金收益部分公開，讓家長知曉租金收益如何用來幫助孩子，更能推動政策持續下去。

新北市教育局回應，學校都會訂定規章，若承租人違反規定在上課期間進出，將會記點，如多次違規，將會取消對方的承租資格，讓其他民眾提出申請，安全配套一定會做到最好。

承租人 教育局 停車場

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