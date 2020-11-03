新北多所國小釋出數百格停車位 最便宜近5折

新北市府為解決市區停車位問題，由教育局、交通局合作，在8所學校內新建停車格，第一階段共有8所學校釋出280個停車位，有些學校全時停車月租費僅是周邊停車場的5折，市府為了安全問題，不只會採人車分道，還會設置門禁管制、中央監控等電子設備，目前還有7所國小提出申請，預計可再增加350個停車位，期盼每年都可媒合5至8間學校參與增設停車格計畫。

新北市人口達403萬人，許多地方居民因缺乏停車空間所苦惱，新北市考量興建立體或地下停車場之費用龐大且期程較長，無法即刻解決停車問題，決定從閒置空間下手。

新北市教育局開始在全市校園尋覓有多餘空間、可開放汽車格位大於10個的學校，再委由交通局協助建置車位管理設備，設置停管設備、照明燈具、監視系統、門禁系統等停車營運設施，平均每個車位花費3萬5000元。

首批執行校園擴大開放停車的校園包括鶯歌國小、丹鳳國小、大觀國小、新店國小、明志國小、白雲國小、永福國小、中園國小等8所學校，共釋出280個停車位。

除了已開放的的8所學校外，目前還有包括新市國小、大豐國小、自強國小、忠義國小、介壽國小、文林國小及青潭國小等7校提出申請，其中青潭國小停車位相關設施都已在建置中，其餘6所也在規畫階段，預計將可再提供350個車位。

由於停車費率是由各校自行訂定，基本上會依周邊停車場費率作為依據，但各校條件、狀況不同，若有些停車格條件較差，就會降價租給民眾，像是明志國小國小就有停車格月租只須1600元的情形出現，比周邊費率動輒3000便宜近一半。

新北市教育局長張明文表示，透過開放校園停車，可以紓解民眾的停車需求，還能增加學校租金收益，挹注校務基金，達成民眾、校方雙贏的局面。

教育局表示，目前都會區學校停車場大多已申請滿額，如同一時段有多數申請人申請，以先申請者優先使用，期滿後如須繼續使用，應重新提出申請，若有多數人申請長期使用，造成時段不敷分配時，會由學校出面協調再做調整。

教育局指出，安全措施是校方相當關心的問題，由於各校均有所差異，市府會檢視原有門禁系統設置、監視器配置及數量等事宜，並依專業廠商經驗建議，增設或調整停管設備及照明系統位置，兼顧校園安全與民眾便利。

教育局補充，這項計畫會是長期計畫，教育局會向各校調查申請意願，期盼每年可以媒合5到8所學校參與校園增設停車格計畫，讓地方居民享有更多停車空間。