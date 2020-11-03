疫情影響產品銷路 侯友宜籲多消費助庇護工場

新北市長侯友宜今天出席第7屆新北庇護禮發表記者會表示，受到疫情影響，庇護工場產品在銷路上碰到一些瓶頸，希望大家多消費，讓庇護工場孩子們也過個平安快樂的年。

第7屆新北庇護禮發表記者會今天在愛不囉嗦手作體驗館庇護工場舉行，藝人黃子佼擔任代言人表示，「擔任新北庇護工場代言人，是今年最有意義的工作」。

侯友宜表示，新北市庇護工場需要大家多多支持，庇護工場的產品越做越精緻，不但設計創新，更重要的是融入新北當地的食材，但今年碰上經濟比較不好、疫情嚴峻，所以這些孩子們很辛苦做出來非常健康、有機的產品，在銷路上碰到一些瓶頸。

新北市政府勞工局表示，為鼓勵庇護工場主動創新，「新北庇護禮」從第6屆開始就把原本的選拔比賽轉變為挑選積極、富有創意的庇護工場一同合作，第7屆「新北庇護禮」特別攜手唐氏症基金會推出的「森林同樂趣」禮盒。

勞工局表示，「森林同樂趣」禮盒特別選用在地食材創意混搭，由本土鴨蛋黃製成的金沙起司及選用金山紫薯地瓜，經由唐寶寶手工揉製成2款餅乾，再搭配濾掛式咖啡包及繪本概念設計童趣感十足的外盒，期盼帶給消費者嗅覺、味覺及視覺的多重享受。