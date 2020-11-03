南紡購物中心2館耶誕營運 快來看有哪些品牌進駐

台南紡購物中心昨晚舉辦耶誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明等人，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹，瞬間啟動燈光秀、奇幻雪花秀齊舞，侯博明也捐出一輛價值近150萬元的無障礙福祉車，贈給財團法人台灣省私立鴻佳啟能庇護中心，期待以拋磚引玉幫助更多弱勢族群。

台南紡購物中心A2館預計在今年12月25日試營運，以餐飲與娛樂為主，其中日本名明的天丼專賣店金子半之助、海底撈等名店都將進駐，未來與A1館的營業規模將直接挑戰目前台南營業額最高的新光三越西門店。

購物中心副董事長王立範指出，南紡購物中心A2館總樓地板面積近2萬2000坪，地上9層、地下兩層，其中商場物販類專櫃6600坪、餐飲與娛樂5600坪，停車場9600坪，提供消費者更便利的購物空間。

A2館規劃25個大型店櫃，都是國內外知名的主力品牌，目前已經完成了22櫃位的招商，尚有3個櫃位正在洽談，預計將在109年12月25日開始試營運，要讓消費者享受全新的購物環境。

業者指出，建築整體設計以山頂空中閣樓為理念，特別在商場外牆打造立體植栽牆，樓面外側還有生態開放露台，讓民眾能走出戶外森呼吸，此外A1館與A2館間還有連通空橋，可遠眺平實營區及公83綠意公園，將成為台南佔地最大的購物商場。

A2館規劃以餐飲、娛樂為主，餐飲部分已簽約引進日本知名天丼專賣店金子半之助、泰式餐廳Siam Siam、港式飲茶鴨寮街、微醺餐酒館、海底撈等;此外，為讓消費者有更優質的觀影享受，A2館再增加5個威秀影城影廳，加上A1館威秀影城，總影廳數將達15個。

娛樂部分也加入了60間主題包廂的賓士KTV、大魯閣滑輪場、奧斯丁夢想樂園。除此之外，Porsche保時捷概念店、中華賓士汽車、MUJI無印良品、NITORI宜得利家居、光南生活館、Samsung體驗館、VIVO概念店、adidas original也將進駐A2館。