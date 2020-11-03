新北庇護工場推年終禮盒 黃子佼當代言人自掏20萬支持

新冠肺炎疫情衝擊弱勢團體收入，新北市勞工局與唐氏症基金會推出年度新北庇護禮「森林同樂趣」禮盒，嚴選在地食材，由唐寶寶手工揉製，並找來知名藝人黃子佼當代言人。市長侯友宜表示，希望能向企業界募集3000盒以上，贈送全國唐寶寶家庭，後續也會結合視障按摩巡迴列車，送愛給老人之家；黃子佼則說，擔任庇護工場代言人是今年最有意義的工作，中秋節時已自費20萬購買庇護工場禮盒，「明年還要續攤」，繼續當代言人。

新北市今舉辦第七屆新北庇護禮發表記者會，由獲得全國舞蹈冠軍的「唐寶寶舞蹈班」熱舞揭開序幕，整齊劃一又動感的舞步，令侯友宜跟黃子佼都自嘆不如，不但讓人看見唐寶寶的認真，能力更不輸給一般人。

侯友宜指出，今年受疫情衝擊，產品銷路不好，很擔心新北26家庇護工場、500個孩子會受到影響，今年庇護禮特別邀請知名糕餅專家及設計團隊與愛不囉嗦庇護工場合作研發創新口味，協助唐氏症基金會打造「森林同樂趣」手工餅乾禮盒，盼能再創銷售佳績，也期盼企業界能認購3000盒以上。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，「森林同樂趣」象徵唐寶寶們在庇護工場工作，就如同悠遊在森林的動物們，快樂又自在，往年都會呼籲大家買一盒自己吃，另一盒送給弱勢團體，雖往年送愛目標都訂在8000盒，但今年因疫情不敢設定，期盼大家能多多支持。

黃子佼也說，今年雖受疫情衝擊，工作銳減，但接下新北庇護工場代言人，可說今年最有意義的工作，中秋節時已經花了20萬購買庇護工場禮盒，贈送給親友，品質非常好，「明年還要續攤」，繼續當代言人。