林穎孟辦公室勞資爭議 北市勞動局受理調解

無黨籍台北市議員林穎孟被投訴涉嫌詐領助理費、挪用助理勞健保保費等。勞動局今天表示，已受理林穎孟辦公室的勞資調解，若雙方沒共識且資方有違法之虞，就會勞檢。

有多名助理投訴林穎孟涉嫌詐領助理費、挪用助理勞健保保費等，且申請生理假還需提出證明。

台北市政府勞動局指出，已受理林穎孟議員助理5人與她的勞資爭調解申請，將擇期召開勞資爭議調解委員會。

調解事項內容，依勞資爭議處理法第24條規定「勞資爭議調解人、調解委員、參加調解及經辦調解事務之人員，對於調解事件，除已公開之事項外，應保守秘密。」規定，勞動局不透露。

勞動局特別提醒生理假相關規定，依性別工作平等法第14條、第21條規定，女性勞工因生理日導致工作有困難，每月得請生理假1天，勞工提出生理假申請，雇主不得拒絕，也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利處分。

另依性別工作平等法施行細則第13條規定，雇主不得要求提出佐證資料。違者處新台幣2萬元以上罰鍰。

勞動局呼籲勞資雙方準時出席調解會，將依法協助。如果調解後勞資雙方未能達成協議，且資方有違法之虞，勞動局屆時會勞動檢查。